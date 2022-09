Triunfo selado na última jogada

O Sp. Braga venceu ontem o dérbi minhoto frente ao V. Guimarães, com um golo apontado por Tormena na última jogada. Já passavam três minutos para lá dos cinco de compensação concedidos por Nuno Almeida quando o defesa bateu Bruno Varela.Num jogo sempre emotivo, o 1º tempo ficou marcado pela expectável supremacia do Sp. Braga na posse de bola, mas o Vitória defendeu sempre bem e criou as duas grandes oportunidades desse período. Primeiro por Anderson, aos 11’, com um remate ao lado em excelente posição, e depois aos 33’ quando Nelson da Luz, isolado, não foi capaz de bater Matheus.Na 2ª parte, aos 58’, o Sp. Braga teve uma grande ocasião para se colocar em vantagem, mas Ricardo Horta desperdiçou um penálti, atirando ao lado. Os arsenalistas insistiram, foram ganhando inúmeras faltas assinaladas em zona ofensiva, mas só viriam a marcar na sequência de um livre, desviado por Tormena, numa altura em que o Vitória já tinha a ideia de ter conquistado um ponto em casa do rival, depois de ter sido muito competente do ponto de vista defensivo em todo o jogo.