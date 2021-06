Mário Jardel recorreu às redes sociais para dar conta de um assalto a sua casa, em Fortaleza, de onde foram roubadas duas Botas de Ouro, uma de prata e uma de bronze ganhas pelo ex-jogador, de 47 anos, no tempo em que atuava na Europa.









De acordo com o antigo avançado, os assaltantes saltaram o muro, invadiram a casa durante a noite e roubaram os troféus. “Nem é pela questão financeira, é mais pelo valor sentimental. É o meu legado, a minha história”, disse Jardel numa mensagem nas redes sociais, após apresentar queixa na polícia.

O antigo goleador, que brilhou no FC Porto e Sporting e ainda alinhou no Beira-Mar, em Portugal, lamentou em especial o desaparecimento das duas Botas de Ouro (de melhor marcador das ligas europeias). A primeira foi ganha em 1998/99, com a camisola do FC Porto (36 golos em ano de título para o clube); a outra ao serviço do Sporting, em 2001/02 (42 golos, também em ano de título para os leões).





Já a Bota de Prata foi conquistada em 1997, quando atuava nos dragões. A de bronze foi conquistada em 2000 ao serviço dos turcos do Galatasaray.





Jardel marcou o futebol ao tornar-se o primeiro jogador a ser o melhor marcador da Taça Libertadores e da Liga dos Campeões. Estreou-se como profissional pelo Grémio, com 16 anos, mas foi no FC Porto e no Sporting que brilhou mais.