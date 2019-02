Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Tubarões europeus de olho em Lage

Imprensa internacional elogia exibições das águias, os seus jovens e o técnico, que tem contrato até 2023.

Por António M. Pereira e Filipe António Ferreira | 09:52

Não são só as jovens estrelas do Benfica que estão a despertar o interesse da Europa do futebol, mas também o seu treinador, Bruno Lage.



O técnico de 42 anos é visto como um profissional de grande futuro e com uma visão de aposta na formação, algo que agrada aos grandes clubes do Velho Continente. Lage tem um registo muito positivo desde que chegou à Luz, no passado mês de janeiro: nove vitórias e uma derrota em 10 jogos.



As vitórias diante do Sporting, a goleada 10-0 frente ao Nacional e o triunfo, na quinta-feira, em Istambul para a Liga Europa com uma equipa que incluía seis jovens da formação, chamaram a atenção da imprensa internacional.



A SAD liderada por Luís Filipe Vieira está atenta e vai avançar, nas próximas semanas, com um reajuste salarial que deve colocar Lage a ganhar um milhão de euros por ano (atualmente ganha cerca de 300 mil euros anuais), tal como já tinha avançado o CM. O técnico regressou ao Seixal no início da temporada, para assumir a equipa B, tendo assinado por cinco temporadas.



Este vínculo o deixa a SAD encarnada tranquila, até porque nesta revisão contratual o Lage vai ser confirmado como técnico principal nas próximas duas épocas e meia. Ganha cada vez mais força a continuidade do técnico para lá de junho.



Elogios de Augusto Inácio

"Às vezes, fala-se em coragem, mas é preciso conhecer os jogadores e, também, estaleca para meter a jogar aqueles miúdos todos, poupando outros, o que também é demonstrativo do respeito que eles têm pelo Aves", disse ontem Augusto Inácio, treinador dos avenses, sobre a aposta de Bruno Lage nos jovens, diante do Galatasaray, a meio da semana.



Sobre o jogo de amanhã, o treinador elogiou o momento das águias. Ainda assim, a confiança é a palavra de ordem: "Penso marcar um golo e pelo menos empatar".