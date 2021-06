Tudo a postos para a estreia da Seleção no Euro 2020 frente à Hungria. Conheça as equipas oficiais

Está tudo preparado para a estreia da Seleção Nacional no Euro 2020 que defronta às 17h00 a Hungria. O estádio terá a presença do público e osConheça a constituição oficial das seleções de futebol da Hungria e de Portugal, que hoje se defrontam, em Budapeste, em encontro da primeira jornada do Grupo F do Euro2020.

- Hungria:

1. Peter Gulacsi

14. Gergo Lovrencsics

21. Endre Botka

6. Willi Orbán

4. Attila Szalai

5. Attila Fiola

8. Adam Nagy

15. Laszlo Kleinheisler

13. Andras Schafer

9. Adam Szalai 'capitão'

20. Roland Sallai

Suplentes:

12. Denes Dibusz

22. Adam Bogdán

2. Adam Lang

3. Akos Kecskes

7. Loic Nego

26. Bendeguz Bola

10. Tamas Cseri

17. Roland Varga

18. David Siger

19. Kevin Varga

23. Nemanja Nikolic

24. Szabolcs Schon

Selecionador: Marco Rossi (Itália).

Fora dos 23:

Daniel Gazdag

Filip Holender

Janos Hahn

- Portugal:

1. Rui Patrício

2. Nélson Semedo

3. Pepe

4. Rúben Dias

5. Raphaël Guerreiro

13. Danilo Pereira

14. William Carvalho

10. Bernardo Silva

11. Bruno Fernandes

21. Diogo Jota

7. Cristiano Ronaldo 'capitão'

Suplentes:

12. Anthony Lopes

22. Rui Silva

6. José Fonte

25. Nuno Mendes

18. Rúben Neves

24. Sérgio Oliveira

8. João Moutinho

16. Renato Sanches

19. Pedro Gonçalves

15. Rafa

23. João Félix

9. André Silva

Selecionador: Fernando Santos.

Fora dos 23:

Diogo Dalot

Palhinha

Gonçalo Guedes





Árbitro: Cuneyt Çakir (Turquia).