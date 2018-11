Turcos interessados em águia Ferreyra

Ferreyra pode abandonar o Benfica já em janeiro

06:00

PORMENORES

Juve quer Grimaldo

Grimaldo foi ontem dado como potencial reforço da Juventus, de forma a colmatar a provável saída do lateral brasileiro Alex Sandro. Segundo o site Calciomercato, o jogador espanhol do Benfica já terá mesmo dito sim à possibilidade de se mudar para Turim.



Jesus admite regresso

"Há um ditado que diz ‘bom filho a casa torna’", referiu o treinador Jorge Jesus a respeito de um eventual regresso ao Benfica, em entrevista ao jornal ‘A Bola’.

O Galatasaray, da Turquia, continua fortemente interessado em Facundo Ferreyra e está disposto e fazer todos os esforços para assegurar a contratação do avançado argentino em janeiro, no mercado de inverno.sabe que o treinador Fatih Terim pediu expressamente Ferreyra ao presidente do clube, alegando que o Galatasaray precisa de um homem-golo que garanta finalização ao jogo produzido pela equipa. Aliás, antes de se decidir pelo Benfica, no passado verão, Ferreyra recusou uma oferta que lhe tinha sido proposta precisamente pelo emblema turco. Além do Galatasaray, a imprensa italiana também aponta vários clubes italianos, como a Fiorentina, Bolonha, Torino e Sampdoria como estado interessados no jogador de 27 anos.Ferreyra jogava na temporada passada na equipa ucraniana do Shaktar Donetsk, treinada por Paulo Fonseca, e chegou à Luz a custo zero. Tem um elevado salário, auferindo cerca de 4 milhões de euros anuais. Um elevado ganho tendo em conta a fraca produção apresentada na Luz: presença em sete jogos, 505 minutos de utilização e somente um golo.