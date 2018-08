Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

TVI vai pagar quatro milhões pela Liga dos Campeões

Acordo prevê oito jogos, mas, dependendo do comportamento de FC Porto e Benfica, canal poderá emitir até 13.

Por Duarte Faria | 01:30

A TVI investiu cerca de 4 milhões de euros para emitir os jogos da Liga dos Campeões em sinal aberto na próxima temporada, sabe o CM.



O acordo inclui a Supertaça Europeia, já no dia 15, um encontro por jornada de uma equipa portuguesa na fase de grupos (num total de seis) e a final da competição, a 1 de junho, em Madrid. Mas o valor é suscetível de sofrer alterações, já que, a estas partidas podem ainda somar-se as duas do Benfica no Playoff, caso passe a 3ª eliminatória (que disputa dias 7 e 14, frente ao Fenerbaçe), e uma outra de uma equipa portuguesa nos oitavos, quartos e meias-finais, caso FC Porto ou Benfica cheguem a esta fase da prova. O negócio prevê também a cedência de resumos alargados e parcerias entre os canais a nível de conteúdos informativos.



O valor que vai ser pago pela TVI fica abaixo do que a RTP investiu nas últimas três temporadas para emitir a Champions: cerca de 18 milhões de euros, ou seja, 6 milhões/época. Ao CM, Bruno Santos, diretor-geral da estação de Queluz de Baixo, não quis comentar valores mas disse que "é obvio que a TVI vai pagar menos". "O que a RTP pagava era um valor irreal para o mercado português", afirmou.



Entretanto, continuam as negociações entre a Nowo e as restantes operadoras - MEO, NOS e Vodafone - para a emissão dos canais da Eleven Sports (que detém os direitos da Liga dos Campeões para Portugal) em todas as plataformas. A Nowo recusou as propostas iniciais dos seus concorrentes, mas as conversações prosseguem e o objetivo é que o acordo fique fechado já na próxima semana.