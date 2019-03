Ucrânia arrisca perder jogo contra Portugal na secretaria

Avançado nascido no Brasil mas naturalizado ucraniano, poderá não ter cumprido todos os critérios da FIFA para jogar como naturalizado.

A Ucrânia poderá ter utilizado irregularmente Júnior Moraes frente a Portugal, no encontro que terminou empatado a zero no Estádio da Luz. O avançado nascido no Brasil mas naturalizado ucraniano, poderá não ter cumprido todos critérios da FIFA para jogar como naturalizado, havendo dúvidas se terá cumprido a imposição de ter cinco anos ininterruptos de vida no país, depois de ter cumprido 18 anos.





Segunda-feira, a Ucrânia venceu (2-1) o Luxemburgo, na 2ª jornada na qualificação para o Campeonato da Europa 2020, e é líder isolada do Grupo B. Os luxemburgueses também levantam esta questão.





A jogar em casa, o Luxemburgo entrou melhor na partida, com um golo de David Turpel, aos 34’. A vantagem não durou muito tempo e, seis minutos depois, Viktor Tsygankov estabeleceu de novo o empate que permaneceu durante quase toda a partida, até que, aos 90’+3, Gerson Rodrigues (natural de Lisboa) fez o autogolo que sentenciou por completo a possibilidade do Luxemburgo pontuar e ‘ofereceu’ os três pontos à congénere de leste.