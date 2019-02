Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

UEFA abre investigação a Sérgio Ramos que admitiu ter forçado o cartão amarelo

Futebolista assumiu que forçou o cartão amarelo para não defrontar o Ajax na segunda mão do Santiago Bernabéu.

Por Lusa | 17:46

O Comité de Disciplina da UEFA abriu esta quinta-feira uma investigação disciplinar ao futebolista Sérgio Ramos, do Real Madrid, por declarações no final do jogo com o Ajax, da Liga dos Campeões, nas quais reconhecia ter forçado um cartão amarelo.



"Demos início a uma investigação disciplinar baseada no artigo 31, ponto 3, do Regulamento Disciplinar da UEFA na sequência das declarações do jogador do Real Madrid, Sérgio Ramos, após o jogo com o Ajax", anunciou a UEFA no seu 'site' na internet.



Após esse jogo dos oitavos de final da Liga dos Campeões, disputado Arena Johan Cruyff, Sérgio Ramos reconheceu perante os meios de comunicação que forçou o cartão amarelo para não defrontar o Ajax na segunda mão do Santiago Bernabéu e assim poder abordar os quartos de final da prova, caso o Real Madrid se qualifique, sem qualquer sanção disciplinar.



A UEFA já puniu o mexicano Jesús Corona, jogador do FC Porto, foi punido com dois jogos de suspensão pela UEFA, que considerou que o jogador do FC Porto viu, propositadamente, um cartão amarelo na partida com o Schalke 04, o penúltimo do Grupo D, com o objetivo de cumprir castigo no jogo seguinte, com o Galatasaray, já sem influência no apuramento dos dragões, e ficar com o cadastro limpo para a fase a eliminar.