Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

UEFA abre processo disciplinar ao Ajax pela conduta dos adeptos em Madrid

Comité de Controlo, Ética e Disciplina vai julgar o caso antes da realização dos quartos de final da principal prova europeia de clubes.

11:50

A UEFA abriu um procedimento disciplinar contra o Ajax, na sequência de incidentes ocorridos na semana passada frente ao Real Madrid, nos oitavos da Liga dos Campeões, anunciou esta terça-feira o organismo que rege o futebol europeu.



De acordo com uma nota publicada na página oficial da UEFA, o clube holandês terá de responder por lançamento de objetos e distúrbios causados pelos adeptos no estádio Santiago Bernabéu, em Madrid, em 05 de março, durante o encontro que ditou a eliminação do tricampeão europeu da 'champions'.



O Comité de Controlo, Ética e Disciplina vai julgar o caso no dia 28 de março, antes da realização dos quartos de final da principal prova europeia de clubes, cuja primeira mão está marcada para os dias 09 e 10 de abril.



Caso se confirme, o Ajax, que mediu forças com o Benfica na fase de grupos, receberá a quarta punição da UEFA esta temporada, tendo já sido condenado a um total de 77 mil euros em multas.