A UEFA arquivou o processo disciplinar contra o FC Porto que havia aberto após os alegados atos racistas que terão tido lugar no estádio do Dragão, durante o jogo com os suíços do Young Boys, para a Liga Europa.Em causa estão cânticos de teor racista alegadamente proferidos por Fernando Madureira, líder da claque Super Dragões, quando Nsame se preparava para bater um penálti contra a equipa da casa.Em atualização