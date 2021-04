A UEFA confirmou esta sexta-feira que o Euro 2020 vai contar com público em oito estádios. Budapeste, onde Portugal joga com Hungria (15 de junho) e França (23/06), terá lotação a 100%. Amsterdão, Baku, Bucareste, Copenhaga, Glasgow, Londres e S. Petersburgo vão variar entre os 25% e os 50%.



As restantes quatro cidades-sede (Bilbao, Dublin, Munique e Roma) decidem até dia 19 se permitem público.

