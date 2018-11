Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

UEFA estuda passar os jogos da Liga dos Campeões para o fim de semana

Medida de emergência insere-se no plano da UEFA contra uma possível Superliga Europeia de Clubes.

11:12

A UEFA está a estudar a hipótese de passar os jogos da Liga dos Campeões para o fim de semana e deixar a terça-feira e quarta-feira, os dias em que habitualmente a prova é disputada, para os campeonatos nacionais. A notícia é avançada pelo 'AS', que revela que esta medida de emergência é uma das que se insere no plano da UEFA contra uma possível Superliga Europeia de Clubes. Mas as principais ligas (Espanhola, Alemão, Inglesa e Italiana) já terão dito à organização que rege o futebol no continente que recusam abdicar dos fins de semana para disputar a Champions.



Pelo meio, a FIFA tomou uma posição. O presidente Gianni Infantino admitiu esta semana banir os futebolistas que possam vir a jogar nesta eventual competição que, a ser criada, não deverá ficar na estrutura encabeçada pelo organismo. "Ou estás dentro ou estás fora. Está tudo incluído", alertou o suíço, enumerando não só o Campeonato do Mundo, mas também os Europeus de seleções e os campeonatos nacionais como competições nas quais os jogadores poderão ser excluídos.



Conforme foi avançado na semana passada, pelo menos 11 clubes de futebol de Inglaterra, Espanha, Itália, França e Alemanha devem avançar este mês com um acordo para uma Superliga Europeia, que visa ser alternativa à UEFA, após fugas de informação que puseram em causa a instituição. A notícia foi revelada pelo jornal 'Expresso', que teve acesso a um documento confidencial datado de 22 de outubro referindo que o acordo para esta Superliga Europeia de 11 clubes, aos quais se juntarão depois cinco convidados, seria assinado este mês (ainda sem data) para a competição ser oficialmente criada em 2021.