UEFA exclui AC Milan da Liga Europa por violação do 'fair play' financeiro

A UEFA excluiu o Milan da participação na Liga Europa da próxima temporada devido à violação das regras do fair play financeiro. A decisão foi confirmada esta sexta-feira em comunicado pelo Tribunal Arbitral do Desporto.Em causa estão dois períodos analisados (de 2015 a 2017 e de 2016 a 2018). O desrespeito pelos regulamentos ditou o afastamento das competições europeias em 2019/20, apesar de o clube se ter qualificado para a Liga Europa ao terminar o campeonato italiano no quinto lugar.Esta decisão beneficia a Roma e o Torino. Os romanos, agora orientados pelo português Paulo Fonseca, entram diretamente na fase de grupos da competição, ao invés de terem de disputar a 2.ª pré-eliminatória. Já o Torino, que terminou a liga no sétimo lugar, ganha assim o direito a participar na prova, entrando precisamente na 2.ª pré-eliminatória.