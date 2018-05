Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

UEFA instaura processo a Buffon por comportamento agressivo com árbitro

O caso do guardião de 40 anos será julgado pelo Comité Disciplinar da UEFA em 31 de maio.

11.05.18

A UEFA instaurou esta sexta-feira um processo ao guarda-redes italiano Gianluigi Buffon, da Juventus, por ter demonstrado comportamento agressivo com o árbitro da segunda mão dos quartos de final da Liga dos Campeões, frente ao Real Madrid.



Em comunicado, a UEFA explicou que o caso contra o 'veterano' guarda-redes assenta nas regras de "princípios gerais de conduta" e no cartão vermelho que viu nos descontos do jogo, após o árbitro inglês Michael Oliver ter assinalado grande penalidade, que Cristiano Ronaldo converteu para apurar os espanhóis por um agregado de 4-3.



Benatia fez falta sobre Lucas Vázquez na área italiana, numa decisão muito contestada por Buffon, que se insurgiu contra o árbitro, sendo que o italiano voltou a apontar duras críticas a Oliver após o final do jogo.



