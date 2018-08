Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

UEFA pune Lyon com jogo à porta fechada por desordem e racismo

Em causa estão os incidentes verificados no encontro da segunda mão dos oitavos de final da Liga Europa.

Por Lusa | 14:28

O Lyon, do português Anthony Lopes, vai jogar à porta fechada um jogo em casa da Liga dos Campeões de futebol, como castigo por desordem e racismo num encontro da Liga Europa, anunciou hoje a UEFA.



O órgão disciplinar da UEFA aplicou ainda uma multa de 100 mil euros ao clube francês e um segundo jogo à porta fechada, suspenso por um período probatório de dois anos.



Em causa estão os incidentes verificados no encontro da segunda mão dos oitavos de final da Liga Europa, em 15 de março, frente aos russos do CSKA Moscovo, numa partida que terminou com a derrota em casa do Lyon (3-2) e consequente afastamento da prova.



A UEFA acusa o Lyon, além de desordem e práticas racistas, de arremesso de objetos para o relvado, utilização de artefactos pirotécnicos e de incumprimento no que respeita à segurança (escadas bloqueadas).



O Lyon, que à terceira jornada segue no quarto lugar da Liga francesa, com seis pontos, conhece na quinta-feira os adversários na fase de grupos da Liga dos Campeões, no sorteio a realizar no Mónaco.