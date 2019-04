Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

UEFA pune Montenegro com jogo à porta fechada por cânticos racistas

Federação do Kosovo viu ainda ser aplicada multa de 200 mil euros.

17:25

A UEFA puniu esta sexta-feira a equipa do Montenegro com um jogo à porta fechada devido aos cânticos racistas dirigidos pelos seus adeptos aos jogadores da seleção inglesa durante um jogo da fase de qualificação para o Europeu de futebol.



Esta sanção implica que a partida entre a seleção de Montenegro e o Kosovo, de apuramento para a fase final do campeonato da Europa, aprazada para 07 de junho próximo, não terá adeptos nas bancadas.



A UEFA aplicou, ainda, uma multa pecuniária de 200 mil euros à Federação do Kosovo pelo comportamento dos adeptos da seleção do país.