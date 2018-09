Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

UEFA quer nova competição europeia a partir de 2021

Recorde-se que desde 1999 que a UEFA não tem três competições europeias, depois da extinção da Taça das Taças.

Por Filipe António Ferreira | 11:37

A UEFA quer uma terceira competição europeia a partir de 2021.



O anúncio foi feito pelo presidente da ECA (Associação Europeia de Clubes), o italiano Andrea Agnelli, que por inerência faz parte do comité executivo da UEFA e do comité de competições do organismo que tutela o futebol europeu.



"Pendente da aprovação do comité executivo da UEFA, foi dada luz verde para se introduzir uma terceira competição, o que fará com que o número de clubes seja de 96 na temporada 2021/22", disse Agnelli, na assembleia geral da ECA, que decorre na Croácia.



A aprovação do comité executivo é tida como uma formalidade, pelo que a criação dessa terceira prova é encarada como uma realidade a partir de 2021 por parte da ECA.



Os moldes da mesma estão por definir, ainda que o jornal alemão ‘Bild’ escreva que haverá uma redução do número de clubes na Liga Europa, de 48 para 32 equipas, e a nova prova, que ainda não tem nome definido, fique com os mesmos 32.



Ou seja, as três competições ficariam assim com 32 clubes a disputá-las, no tal total de 96.



O objetivo passa por aumentar o nível da Liga Europa, que vai contando cada vez com equipas mais fortes, o que aumenta, necessariamente as receitas.



Portugal tem tradição nas provas europeias de clubes tendo conquistado 4 Ligas dos Campeões/Taça dos Clubes Campeões Europeus (Benfica e FC Porto com duas cada), 2 Ligas Europa (FC Porto) e uma Taça das Taças (Sporting).n