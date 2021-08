Ugarte assina pelo Sporting: "Salto enorme na carreira"

"É uma felicidade muito grande, não só para mim, mas também para a minha família, pois é um salto enorme na minha carreira. É mesmo o desafio mais alto”. Foram estas as primeiras palavras de Manuel Ugarte com a camisola do Sporting, jogador que esta segunda-feira foi finalmente oficializado como reforço do clube. O médio uruguaio assinou um contrato válido até 2026 e está blindado com uma cláusula de rescisão de 60 milhões.





Manuel Ugarte, que vai ser o número 15 dos campeões nacionais, sublinhou que foi muito bem recebido pelo grupo, especialmente pelo capitão e compatriota Sebastián Coates. “Entrou em contacto comigo e perguntou-me se precisava de alguma coisa. Estou muito contente. Desde que cheguei todos me fizeram sentir parte do Sporting”, disse o médio uruguaio, de 20 anos, ao canal do clube, vincando as suas principais características: “Sou um jogador que gosta de marcar, sou aguerrido, e vou tentar dar o meu máximo. Vou dar tudo o que o míster precise”. Está assim assegurado um dos desejos de Rúben Amorim, desejo, esse, que custou 6,5 milhões de euros (por 50% do passe) aos cofres do Sporting.







pedro porro apto para visita a braga



Além do reforço Ugarte, Porro foi outra das novidades no treino desta segunda-feira do Sporting. O internacional espanhol está recuperado da lesão no joelho direito e pode ir a jogo no sábado, na visita ao Sp. Braga.