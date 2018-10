Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Um jogo de Jatobá custa 1,5 milhões de euros ao Sporting

Médio brasileiro assinou até 2022 e tem cláusula de 45 milhões.

Por Mário Figueiredo | 09:18

O médio brasileiro Jatobá pode custar 1,5 milhões de euros ao Sporting em comissões, se fizer um jogo pela equipa principal, apurou o Correio da Manhã.



Jatobá é mesmo uma das transferências mais estranhas do futebol nacional. O médio, de 23 anos, foi contratado por Bruno de Carvalho já após a invasão e as agressões aos jogadores na Academia de Alcochete. Os leões pagaram 100 mil euros aos búlgaros do FC Dunav por um reforço que deveria ingressar na equipa de sub-23.



Contudo, existe uma cláusula no contrato que estabelece o pagamento de 1,5 milhões de euros caso o atleta fizesse um jogo pela equipa de José Peseiro.



Os leões revelaram no comunicado que enviaram à CMVM, com o resumo das operações do mercado de transferências de verão, que Jatobá assinou um contrato até 2023 e ficou com uma cláusula de rescisão de 45 milhões de euros. Os leões pagaram os tais 100 mil euros, mas teriam de pagar 1,5 milhões de comissões à empresa Futglobo, "dependendo da performance desportiva". Ora, essa performance era apenas um jogo pela equipa principal.



Jatobá acabou na equipa de sub-23 dos leões, mas nem sequer foi inscrito em nenhuma das competições.



Segundo Augusto Inácio, então diretor-geral para o futebol leonino, numa entrevista ao Correio da Manhã que Jatobá só não foi inscrito por se ter lesionado, mas seria uma opção em janeiro. Certo é que José Peseiro não conta com o jogador brasileiro para a equipa principal e nem deverá ter lugar na equipa de sub-23.



PERFIL

Carlos Eduardo Bacila Jatobá nasceu a 15/09/1995 (23 anos) em São Paulo (Brasil). O médio chegou à equipa sub-23 do Sporting esta época depois de um investimento dos leões no valor de 100 mil euros. Na última época, no FC Dunav (campeonato búlgaro), alinhou em apenas 10 partidas. Tem 1,83 metros e 72 kg.