Uma final da Liga Europa entre ingleses, 34 anos depois da tragédia que os baniu das provas europeias

Disputa-se esta quarta-feira a final da Liga Europa entre Arsenal e Chelsea. As duas equipas inglesas encontram-se na partida decisiva, que vale um lugar na Liga dos Campeões da próxima época, no dia em que se marcam os 34 anos da tragédia de Heysel.

O desastre de Heysel matou 39 adeptos e resultou na exclusão de todos os clubes ingleses das competições europeias durante cinco anos, exceto o Liverpool que foi banido por seis anos.

No dia 29 de maio de 1985, no Heysel Park, em Bruxelas, os confrontos entre hooligans ingleses do Liverpool e adeptos da Juventus, na final da Taça dos Campeões Europeus de 1985, fizeram 39 mortos, a maioria apoiantes da Juventus de Itália.



Da tragédia resultaram ainda cerca de seis centenas de feridos. Na tentativa de escaparem aos confrontos, dezenas de pessoas foram esmagadas e asfixiadas.



Foi o momento de viragem no futebol mundial que obrigou governos, federações e clubes a adotar medidas de segurança e uma organização mais rígida. Para os clubes ingleses foi o virar de página na luta contra o hooliganismo e os adeptos violentos.



O Governo do Reino Unido, que durante muitos anos se manteve à margem do crescimento desse fenómeno, acabou por aprovar várias medidas para acabar com a violência nos estádios e agravou as penas para os adeptos assinalados como perigosos.







Mais de 30 anos depois da exclusão das provas europeias, dois clubes ingleses defrontam-se numa final também ela marcada pela polémica.

A final da Liga Europa disputa-se hoje em Baku, no Azerbaijão, onde o conflito político entre dois países [Azerbaijão e Arménia] impede que Henrikh Mkhitaryan, jogador do Arsenal que nasceu na Arménia esteja em território azeri em segurança.



Apesar do cessar-fogo assinado em 1994, Arménia e Azerbaijão vivem num clima de "guerra fria" desde o conflito sangrento de Najorno-Karabakh. Uma disputa territorial entre 1988 a 1994, que foi reavivada em 2016, na proclamada "Guerra dos quatro dias". As tensões continuam entre os dois países e há relatos de vários soldados mortos nas zonas fronteiriças.



"Analisámos todas as opções de o 'Micki' poder fazer parte da equipa, mas, depois de falarmos com ele e a família, decidimos em conjunto que não viajaria connosco", escreveu o clube londrino no site oficial.

Vários adeptos do Arsenal já foram identificados pela polícia azeri por utilizarem a camisola do jogador arménio nas ruas de Baku.













O jogo entre Arsenal e Chelsea começa às 20h00 no Estádio Olímpico de Baku.