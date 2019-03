"Uma vez expulsos, estão expulsos", diz presidente do Conselho Fiscal e Disciplinar em exclusivo à CMTV

Joaquim Baltazar Pinto refere que arguidos têm 30 dias para recorrer.

O presidente do Conselho Fiscal e Disciplinar do Sporting Clube de Portugal explicou durante uma entrevista em exclusivo àa decisão tomada pelo órgão que esta sexta-feira expulsou Bruno de Carvalho e Alexandre Godinho enquanto sócios do Sporting.Joaquim Baltazar Pinto refere que os arguidos têm 30 dias para recorrer e que este processo teve início imediatamente após todos os visados terem sio notificados com uma nota de culpa, a 23 de agosto de 2018."Bruno de Carvalho e o Dr. Alexandre Godinho não responderam à nota de culpa", referiu.O presidente revelou também que a decisão de expulsar de sócio o ex-presidente Bruno de Carvalho foi tomada por unanimidade e que "todos os visados tiveram os direitos de defesa" assegurados.Joaquim Baltazar Pinto assinalou que a decisão de expulsar Bruno de Carvalho e o antigo vice-presidente Alexandre Godinho, além de outras sanções impostas a membros dos anteriores órgãos sociais, "nada tem a ver" com a atual direção do clube lisboeta, presidida por Frederico Varandas, salientando a independência do Conselho Fiscal e DisciplinarBaltazar Pinto avançou também que distribuiu pelos restantes membros do órgão fiscal e disciplinar 'leonino' as conclusões da instrução - nas quais foram propostas "as penas consideradas justas" -, que tiveram uma semana para as analisar, antes da reunião de terça-feira, cujas decisões foram hoje anunciadas.