Umtiti do Barcelona infetado com covid-19 e em isolamento

O defesa central camaronês Samuel Umtiti, que ficou de fora da 'final a oito' da Liga dos Campeões de futebol, por lesão, teve um teste positivo à covid-19, informou hoje o FC Barcelona.

"Depois do teste realizado na quinta-feira ao jogador da primeira equipa, Samuel Umtiti deu positivo à covid-19. Está assintomático, bem de saúde e isolado no seu domicílio", lê-se no comunicado do clube, que hoje disputa uma vaga nas meias-finais da 'Champions', em Lisboa, frente aos alemães do Bayern Munique.

O defesa não viajou para a capital portuguesa, para prosseguir a recuperação à lesão no joelho esquerdo.

O clube acrescentou ainda que foram "testadas todas as pessoas que tiveram contacto com o jogador".