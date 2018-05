Unai Emery é o novo treinador do Arsenal

Técnico espanhol vai substituir Arséne Wenger aos comandos do clube inglês.

09:50

Unai Emery is our new head coach - find out all about it here #WelcomeUnai https://t.co/8dHnmam0KO — Arsenal FC (@Arsenal) 23 de maio de 2018

A Arsenal oficializou esta quarta-feira a contratação de Unai Emery para treinador principal da equipa de futebol. O espanhol, duas vezes campeão pelo Paris Saint Germain nas três últimas épocas, vai assim substituir Arséne Wenger, que treinava a equipa londrina desde 1996.Emery foi dispensando do PSG no final da presente época. Apesar da vitória mais do que folgada no campeonato, a fraca campanha na Champions com uma equipa recheada de estrelas ditou a sua saída.Antes de chegar aos parisienses, o treinador espanhol levou o Sevilha à conquista de três Ligas Europa consecutivas.Emery vai substituir Wenger, que esteve 22 anos à frente dos 'gunners', conquistando três ligas inglesas, sete Taças de Inglaterra e sete Supertaças inglesas.