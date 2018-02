Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

United vence Chelsea com cumprimentos entre Mourinho e Conte

Treinador português bateu pela segunda vez a antiga equipa. Tensão entre treinadores mais aliviada.

25.02.18

Muito se escreveu e disse sobre a fogosa rivalidade entre José Mourinho e Antonio Conte, que têm passado boa parte da época a mandar bocas bem fortes um sobre o outro. Mas, afinal, tudo foi calmo entre os dois no desafio desta tarde em Old Trafford. O treinadores português e italiano cumprimentaram-se antes e depois do jogo e até chegaram a trocar piadas durante a partida.



Dentro das quatro linhas, o jogo sorriu a Mourinho. O Manchester United de Mourinho venceu, pela segunda vez, o Chelsea, repetindo o triunfo em casa para o campeonato da última época. Os londrinos estiveram a ganhar por 1-0 (golo de Willian, mas o Manchester empatou antes do intervalo (Lukaku) e deu a volta ao marcador na segunda parte, com um goo de Lingard.



O Manchester isolou-se assim no segundo lugar da Premier League, com mais dois pontos que o Liverpool e quatro que o Tottenham. O Chelsea, campeão em título, baixou para quarto lugar. A liderança está a milhas, o Manchester City de Guardiola tem 13 pontos de avanço (e menos um jogo) que o United.