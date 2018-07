Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Universidade do Minho na final de futsal dos Jogos Europeus Universitários

Em Coimbra, onde decorrem os Jogos até sábado, a universidade minhota venceu a Universidade Estatal de Tbilisi, por 2-0.

Em Coimbra, onde decorrem os Jogos até sábado, a universidade minhota venceu a Universidade Estatal de Tbilisi, por 2-0, enquanto a anfitriã foi batida pelos espanhóis, por 4-1, ambicionando ainda um lugar no pódio da competição.



Na única final disputada esta sexta-feira, em râguebi 'sevens', os franceses da Universidade de Rennes sagraram-se campeões, ao baterem na final os representantes italianos de Parma, por 10-5.



Entre os representantes portugueses, Universidade de Coimbra e Universidade de Aveiro foram derrotadas na disputa pelo 13.º lugar da competição de basquetebol masculino, frente à Universidade Democrática de Thrace (71-69) e à Universidade de Viena (76-49), respetivamente.



No basquetebol feminino, a Universidade do Porto conseguiu o 13.º posto, ao impor-se, por 64-55, à Universidade de Lausana.



No futebol feminino, Universidade de Coimbra e Universidade de Aveiro empataram 3-3 no encontro de atribuição do nono lugar.



A quarta edição dos Jogos Europeus Universitários decorre até sábado e junta 13 desportos em Coimbra, com a participação de cerca de 4.500 atletas -- a sua maioria campeões nacionais universitários nas 13 modalidades em competição, entre eles cerca de 450 portugueses -, de 295 universidades de 40 países.