Uribe do FC Porto falha convocatória da Colômbia para cumprir isolamento

O médio do FC Porto Matheus Uribe foi hoje excluído dos convocados da seleção colombiana de futebol, comandada por Carlos Queiroz, para cumprir isolamento preventivo, após ter estado em contacto direto com uma pessoa infetada pelo novo coronavírus.

Em comunicado, a Federação Colombiana de Futebol anunciou que "o jogador Matheus Uribe não vai poder integrar a convocatória, para os jogos de qualificação para o Mundial frente a Venezuela e Chile, por prevenção médica".

O médio do FC Porto, que no sábado foi suplente não utilizado na derrota caseira dos 'dragões' frente ao Marítimo (3-2), "não vai poder viajar, por estar em isolamento preventivo, por ter estado em contacto com uma pessoa que foi testada positiva à covid-19".