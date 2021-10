Uribe e Luis Díaz de regresso aos treinos do FC Porto

Os colombianos Matheus Uribe e Luis Díaz regressaram hoje aos treinos da equipa de futebol do FC Porto, que está a preparar o jogo da terceira jornada da Liga dos Campeões frente aos italianos do AC Milan.

Os dois jogadores, que estiveram ao serviço da sua seleção e falharam a vitória na Taça de Portugal frente ao Sintrense, já estão de regresso ao Olival e trabalharam às ordens do técnico Sérgio Conceição.

O defesa Mbemba fez apenas treino condicionado e permanece como o único nome presente no boletim clínico portista.

O jogo entre o FC Porto e AC Milan, de Rafael Leão, está agendado para terça-feira, às 20:00, no estádio do Dragão. A equipa lusa está em terceiro no grupo, com um ponto, enquanto os italianos estão em último, ainda sem pontuar.

O grupo B é liderado pelos ingleses do Liverpool, com seis pontos, seguidos dos espanhóis do Atlético de Madrid, com quatro.