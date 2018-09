Nadal vence russo Khachanov e apura-se para os oitavos de final

Tenista afastou o russo ao fim de quatro horas e 25 minutos.

O tenista espanhol Rafael Nadal, líder do 'ranking' mundial, apurou-se na sexta-feira para os oitavos de final do US Open, ao vencer o russo Karen Khachanov, 26.º da hierarquia, em quatro 'sets'.

Nadal sentiu mais dificuldades do que as esperadas e afastou o russo ao fim de quatro horas e 25 minutos, vencendo pelos parciais de 5-7, 7-5, 7-6 (9-7) e 7-6 (7-3).

Nos oitavos de final, Nadal vai medir forças com o georgiano Nikoloz Basilashvili, 37.º do mundo, que afastou nesta ronda o argentino Guido Pella, 66.º.