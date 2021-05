Proteção Civil enviou este sábado mensagens para cidadãos na zona do Porto, a alertar para o cumprimento das regras de segurança para evitar a transmissão da Covid-19, no dia em que se realiza a final da Liga dos Campeões de futebol naquela cidade."COVID-19: Cumpra regras de segurança. Use sempre máscara. Mantenha distância social. Proibido consumir álcool via pública/Info: covid19estamoson.gov.pt/ANEPC", pode ler-se na informação enviada para os telemóveis de residentes na região.Estas medidas têm como objetivo evitar os ajuntamentos que são típicos nestas alturas. Como ojá noticiou, vários adeptos ingleses encontram-se em esplanadas da Ribeira do Porto e, a maior parte, sem máscara e sem distanciamento físico.