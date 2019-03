Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

V. Guimarães abate bravo Marítimo com golo de Welhton

Triunfo sofrido, mas justo, na aproximação ao 5º lugar.

Por Abel Sousa | 09:22

O V. Guimarães venceu esta segunda-feira o Marítimo (1-0) no fecho da 24ª jornada da Liga e ficou mais perto do 5º lugar ocupado pelo Moreirense.



O Marítimo entrou muito bem no jogo, pressionante e a ganhar claramente a zona do meio-campo, e só não marcou por inépcia e porque Miguel Silva - novidade na baliza - negou o golo a Zainadine.



Aos poucos, o Vitória recompôs-se e terminou o primeiro período por cima e a ameaçar chegar à vantagem. O que conseguiu pouco depois da hora de jogo, quando Welthon desviou de cabeça um cruzamento de Pêpê.



Um golo celebrado com lágrimas, pois Whelton não marcava há 16 meses. E o brasileiro podia ter bisado (72’), na sequência de uma jogada de transição, mas Charles fez a defesa da noite.



O guarda-redes insular voltou a destacar-se num remate de Tozé (83’), inviabilizando o segundo golo, e em compensações ainda deteve um remate de Davidson, também com selo de golo. Vitória justa do V. Guimarães, na luta pela Europa.