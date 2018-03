V. Guimarães celebra Dia da Mulher com mensagens nas camisolas

O V. Guimarães entrou em campo este domingo frente ao Belenenses com várias mensagens nas camisolas dos jogadores alusivas ao Dia da Mulher.



Os minhotos publicaram um vídeo sobre a iniciativa nas redes sociais, diz o Record.



A iniciativa, conta o clube, foi feita em conjunto com a Associação Portuguesa de Apoio à Vítima e com a União de Mulheres Alternativa e Resposta.



Nas camisolas, em vez dos nomes dos jogadores, apareciam frases como "O lugar na mulher é onde ela quiser" ou "Mulheres estudam mais, mas recebem menos" ou ainda "Sociedades mais pares, sociedades mais justas".



"Hoje entramos em campo por todas as Mulheres do Mundo", garantiu o clube vimaranense.



<iframe src="https://www.facebook.com/plugins/video.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fvitoriasportclube%2Fvideos%2F10155654531688167%2F&show_text=0&width=560" width="560" height="315" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" allowFullScreen="true"></iframe>