Com Ricardo Quaresma - a grande estrela da equipa - a sair do banco aos 62', o V. Guimarães entrou esta sexta-feira a perder (0-1) na Liga diante do Belenenses SAD.









Os azuis entraram mais articulados, mas num jogo pouco intenso o Vitória melhorou e foi mais rematador no primeiro tempo. Logo após o reatamento, o Belenenses SAD marcou por Phete, na sequência de um canto. O Vitória reagiu, instalou-se no ataque, mas defensivamente o adversário apresentou-se sempre muito compacto, não permitindo muito perigo junto da baliza de André Moreira. A melhor ocasião foi de Noah.

Noutro âmbito, as autoridades de saúde rejeitaram o pedido da SAD do Vitória de poder contar com 40 adeptos no camarote presidencial a partir da 3ª jornada.