Jogo cheio de incidentes este domingo em Guimarães, com o Vitória a aguentar o empate (0-0) diante do Belenenses SAD de uma forma heroica. A equipa de Pepa entrou forte, mas aos 10’ ficou condicionada quando Alfa Semedo foi expulso por ter travado Safira à entrada da área.O Belenenses SAD passou a equilibrar o jogo, mas aos 17’ foi Estupiñán a cabecear à barra. Só perto do intervalo é que os azuis ameaçaram Trmal, com o guarda-redes checo a deter um remate de Rafael Camacho.