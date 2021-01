O V. Guimarães-Nacional, que estava agendado para as 15h00 deste domingo, foi adiado. Em causa está o facto de seis jogadores dos vimaranenses se encontrarem infetados com Covid-19.





A deteção de seis casos positivos surge na sequência da testagem a que o plantel dirigido por João Henriques foi submetido na sexta-feira. Depois, em concertação com as autoridades de saúde e em concordância com a Liga de Clubes e o Nacional decidiu-se pelo reagendamento da partida relativa à 12ª jornada para 21 de janeiro, às 20h15. Os vitorianos estão fora da Taça de Portugal, Taça da Liga e não participam nas competições europeias, ou seja, não têm um calendário sobrecarregado, ao contrário, por exemplo, do Benfica, cuja equipa está nas diferentes frentes e conta com vários infetados no plantel. Os encarnados, no entanto, não adiaram nenhum desafio (ver mais informação na pág. 6)