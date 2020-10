O V. Guimarães venceu esta sexta-feira o P. Ferreira, com o golo do triunfo a surgir por André André, de penálti, perto do final, num jogo em que a equipa da casa pouco fez por merecer.









Com Ricardo Quaresma de novo no onze, a equipa minhota começou mais dominadora mas sem criar situações . Do outro lado um conjunto pacense sempre mais atrevido e objetivo. Valeu aos vimaranenses o guarda-redes Bruno Varela que fez três defesas de elevada dificuldade ainda antes do intervalo.

Sem grandes ideias, o V. Guimarães surgiu após o intervalo com os mesmos problemas de criação . Varela voltou a ser um autêntico muro para os avançados pacenses até à traição do lateral direito pacense Fernando Ferreira. Uma falta inexplicável sobre Rochinha valeu um penálti que André André não desperdiçou. O primeiro triunfo da equipa de Tiago Mendes na Liga caiu do céu. O futebol é isto.