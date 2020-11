A direção do Vitória de Setúbal vai exigir que Khaled Hachadi devolva os 150 mil euros que o clube lhe pagou quando o contratou em junho de 2019 e na próxima semana avança com uma queixa na FIFA, apurou o CM.





CM teve acesso apesar da cláusula que o define como sigiloso “sob pena de indemnização segundo a lei” - está explícito que este prémio é pago à margem dos salários do jogador.



Em causa está um acordo privado, datado de 14 de junho de 2019 e assinado à margem do contrato de trabalho, que previa o pagamento de 200 mil € a Hachadi só por reforçar os sadinos até junho de 2024. No documento em causa - a que oteve acesso apesar da cláusula que o define como sigiloso “sob pena de indemnização segundo a lei” - está explícito que este prémio é pago à margem dos salários do jogador.

O avançado de 22 anos (àquela data tinha feito 21 há um mês) acabou por receber 150 mil € dos sadinos, em três transferências (50 mil € cada uma) realizadas em julho de 2019, nos dias 2, 29 e 30, mostram os documentos que o CM consultou. É este o montante que a direção sadina tem intenção de recuperar por considerar que o acordo com o marroquino, que entretanto voltou ao seu país, é ilegal.





Por um lado, a assinatura do representante do Vitória que consta no documento não corresponde à de nenhum responsável registado na SAD ou no clube à data em questão. Além disso, na contabilidade do Vitória não há recibos de pagamento ou faturas das três transferências para Hachadi.





Estes 150 mil € são uma parte dos 1,25 milhões de euros que o Vitória gastou com o avançado: 800 mil € foram para o Khouribga, antigo clube do jogador, e 300 mil € para a comissão do empresário Costa Aguiar.





Saiba mais



Compra polémica



A aquisição de Hachadi terá violado as regras da FIFA. O V. Setúbal usou 900 mil euros adiantados pelo Benfica em troca do direito de preferência sobre o jogador, com cláusula antirrivais e irregular incluída.



Regresso a casa



A 19 de outubro, Hachadi rescindiu e foi jogar a custo zero para os marroquinos do Chabab Mohammedia. O CM sabe, contudo, que os sadinos receberam uma proposta de 100 mil euros.





1



golo em 22 jogos foi o balanço do avançado marroquino pela equipa principal do V. Setúbal. Fez 18 jogos na Liga (metade deles a titular), prova em que apontou o único tento pelos sadinos.