No regresso à sua casa de Londres, após ser despedido do comando técnico do Tottenham, José Mourinho queixou-se do aparato dos jornalistas à sua volta, filmou-os e avisou que ia publicar o vídeo no Instagram.Recorde-se que o treinador português foi esta segunda-feira despedido do Tottenham., ou seja, mais de 17 milhões de euros. Se considerarmos todas as revogações de contrato ao longo da carreira o número dispara para os 90 milhões de euros.