Valdano diz que Real Madrid "perdeu o maior goleador da sua história" com saída de Ronaldo

Real Madrid não vence há quatro partidas, nas quais não marcou qualquer golo e ocupa a quarta posição da liga espanhola.

13:04

O antigo futebolista e treinador do Real Madrid Jorge Valdano considerou esta segunda-feira que o clube espanhol "perdeu o maior goleador da sua história", com a transferência do avançado português Cristiano Ronaldo para a Juventus.



"No clube havia um fanático do golo que já não está lá. O Real Madrid perdeu o maior goleador da sua história", afirmou o ex-internacional argentino, lembrando a transferência de Cristiano Ronaldo para o clube italiano durante o defeso, por 100 milhões de euros.



Em declarações à rádio espanhola Onda Cero, Valdano disse acreditar que, atualmente, "o problema mais grave do Real Madrid é a falta de confiança", descartando qualquer tipo de falta de nível dos jogadores.



Sem o 'astro' luso, a equipa consegue ter mais posse de bola, mas revela falta de profundidade no ataque, sem que Bale ou Benzema consigam 'fazer esquecer' Ronaldo.



O antigo diretor desportivo do Real Madrid considerou que "o talento de um goleador é tão especial como o de um guarda-redes e agora nenhum jogador [do Real Madrid] o tem".



Sobre a possibilidade de substituir Julen Lopetegui, antigo treinador do FC Porto e ex-selecionador espanhol, no comando técnico dos madrilenos, Valdano observou, filosoficamente, que "num jogo de hábitos, a continuidade é importantíssima".



"Despedir um treinador é sempre um fracasso. Acho que está ao alcance de Lopetegui conseguir fazer com que a equipa reaja", sustentou Valdano.



O Real Madrid não vence há quatro partidas, nas quais não marcou qualquer golo e ocupa a quarta posição da liga espanhola, com 14 pontos, a dois do líder Sevilha.