Valência, de Gonçalo Guedes, derrota Barcelona e conquista Taça do Rei em Espanha

Onze anos depois da última conquista, o Valencia voltou este sábado a vencer a Taça do Rei, graças a uma vitória por 2-1 sobre o Barcelona, numa final disputada no Estádio Benito Villamarín, em Sevilha.



Com Gonçalo Guedes em campo, os che venceram com golos de Kevin Gameiro (21') e Rodrigo (33'), tendo Lionel Messi, aos 73', feito o único tento da formação catalã.

Ver comentários