Valência oficializa Gonçalo Guedes até 2024

Por Lusa | 21:47

O Valência formalizou esta quinta-feira a contratação do futebolista português Gonçalo Guedes, que regressa ao clube pelo qual atuou a temporada passada por empréstimo, agora com contrato até 2024 e uma cláusula de rescisão de 300 milhões de euros.



Na segunda-feira, o emblema espanhol tinha anunciado um princípio de acordo com o Paris Saint-Germain para a transferência do internacional português de 21 anos, que, na terça-feira, admitiu que estava a viver "dias difíceis" por querer ir para Valência, agradecendo ao presidente e direção pelo esforço feito.



O avançado português jogou na época passada pelo Valência, por empréstimo dos parisienses, que o tinham contratado ao Benfica por 30 milhões de euros, e realizou uma grande época, que o levou a ser convocado pelo selecionador português, Fernando Santos, para o Mundial2018, na Rússia.



Entretanto, regressou ao Paris Saint-Germain, com o qual tinha contrato, no início da presente temporada, mas não entrava nos planos do novo treinador dos campeões de França, o alemão Thomas Tuchel, que não o convocou para a digressão que a equipa fez à Ásia no final de julho.



Na sexta-feira de manhã, Gonçalo Guedes estará presente no treino conduzido pelo treinador Marcelino e vai ser apresentado à comunicação social, às 20:00 locais (19:00 em Lisboa).