"Vamos dar a volta por cima": Lage e capitães do Benfica fazem promessa a Vieira

Luís Filipe Vieira, Bruno Lage e os capitães do Benfica estiveram esta segunda-feira reunidos no Seixal. Jardel, André Almeida, Pizzi e Rúben Dias deixaram uma promessa ao líder encarnado: "Vamos dar a volta por cima".Depois do quarto empate consecutivo na Liga em Portimão, Vieira –ao contrário do que tinha acontecido após o nulo com o Tondela –esperou alguns dias para falar com o técnico e depois com os jogadores....