‘Vampiros’ visitam treino do FC Porto no Olival

Brigada da Autoridade Antidopagem de Portugal (ADoP) surpreendeu o plantel do FC Porto.

Por Mário Morgado Ribeiro | 08:37

Uma brigada da Autoridade Antidopagem de Portugal (ADoP), conhecida por ‘vampiros’ , surpreendeu o plantel do FC Porto no centro de treinos do Olival para proceder a um controlo antidoping, na manhã de ontem.



A sessão de trabalhos da equipa portista começou com um ligeiro atraso para que fossem recolhidas amostras de sangue e urina de todos os atletas do plantel principal do emblema azul-e-branco. A última vez que os jogadores do FC Porto foram submetidos a um controlo antidoping foi em abril deste ano, na altura também realizado aos plantéis de Benfica e Sporting.



Feitas as recolhas por parte da ADoP, Sérgio Conceição orientou o treino de preparação para a 3ª eliminatória da Taça de Portugal frente ao Vila Real, sexta-feira às 20h15. Na sessão de trabalhos, Danilo e Sérgio Oliveira, que regressaram da seleção nacional na segunda- -feira, fizeram corrida e recolheram ao ginásio. Otávio e Hernâni treinaram condicionados, acabando também por fazer trabalho de ginásio.



A equipa volta a treinar hoje, a partir das 10h00, no centro de treinos do Olival, numa sessão que vai decorrer à porta fechada.



Sérgio abre treino

Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, mostrou-se visivelmente bem-disposto enquanto orientava os trabalhos de ontem e decidiu abrir a totalidade do treino aos jornalistas e não apenas os primeiros 15 minutos, como estava previsto.



Nove internacionais

Os jogadores Diogo Leite e Bruno Costa (Portugal Sub-21), Diogo Costa (Portugal Sub-20), Éder Militão (Brasil), Corona (México), Brahimi (Argélia), Marega (Mali), Chidozie (Nigéria) e Mbemba (Congo) não treinaram ontem por estarem ao serviço das respetivas seleções.