"Foi atacado por 15 cobardes": Frederico Varandas denuncia agressão a dirigente leonino

Para lá de se ter mostrado desapontado com a goleada sofrida diante do Benfica, Frederico Varandas denunciou também uma agressão de que terá sido alvo Miguel Albuquerque, dirigente leonino que teve mesmo de receber assistência médica.



De resto, na zona mista do Estádio Algarve, o presidente do Sporting desvalorizou também os incidentes registados no final, com cadeiras a serem lançadas para o relvado.

"Eu sou adepto do Sporting desde que nasci, é um momento muito doloroso para os sportinguistas", começou por admitir, passando depois ao episódio da agressão. “A estrutura sabe o que está a fazer, sabe o que é futebol e que foi injusto o que aconteceu aqui hoje. Estou triste, estou. Preocupado? Não. Hoje estiveram aqui presidente dos dois clube, primeiro-ministro, presidente da república e, mesmo assim, foi agredido um diretor do Sporting por 15 cobardes, teve de receber assistência hospitalar. Já que estiveram estas figuras todas presentes aqui, penso que é altura para banir esta gente”.