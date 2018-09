Varandas é presidente do Sporting. "Prometo trazer a taça de campeão nacional"

Médico mostrou-se muito emocionado na hora da vitória.

02:56

"É a missão mais importante da minha vida. Não é fácil, mas é um grande orgulho". Foram estas as primeiras palavras de Frederico Varandas após ser eleito como 43.º presidente do Sporting. Numa breve declaração à Sporting TV, Varandas mostrou-se visivelmente emocionado, coma voz a falar-lhe. Prometeu empenho total para "pôr o Sporting a vencer".No palco montado na Praça Centenário, junto ao Estádio de Alvalade, Frederico Varandas começou por agradecer aos cinco candidatos que defrontou nas eleições. "Eles acreditaram que podiam fazer o melhor pelo Sporting Clube de Portugal".Varandas dirigiu "um abraço especial para o João Benedito", garantindo que "o João fará sempre parte deste clube". As palavras surgiram minutos depois de Benedito ter dado os parabéns ao novo presidente, dizendo que os votos que teve passaram a ser os de Varandas.O candidato vencedor agradeceu também o empenho dos sócios e a massiva participação no ato eleitoral.Varandas diz que este é um momento "simbólico" e sublinhou os valores que orientaram a sua candidatura "independência, resistência, resiliência e superação".Voltou a lembrar o lema da sua campanha, 'Unir o Sporting' e falou na necessidade de entendimento entre todos os adeptos e sócios.Frederico Varandas acabou o seu discurso com um compromisso, depois de tirar do bolso a medalhe de finalista da Taça de Portugal que recebeu no Jamor: "Prometo que vou trazer para o museu do Sporting a taça de campeão nacional". militar de carreira tem agora pela frente a missão da sua vida.