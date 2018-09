Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Varandas: "Não só não estou arrependido como estou ainda mais otimista"

Presidente do Sporting acredita que o futuro do clube "é muito risonho".

Frederico Varandas acredita que o futuro do Sporting "é muito risonho" e mostrou-se "otimista" relativamente ao que aí vem. Na primeira deslocação (Solar do Norte) na condição de presidente leonino, abordou ainda vários aspetos, como as primeiras impressões ao cabo de uma semana na liderança.



Raios-X ao clube

"Não só não estou arrependido como estou ainda mais otimista, porque há tanto para melhorar e fazer... É um desafio interessante e tenho a certeza que vamos levar o clube a bom porto."



Situação financeira

"Está como esperávamos. Não me tira o sono"



Primeira semana

"Foi muito intensa, a minha equipa e eu dedicámo-nos a arrumar a casa e a devolver a alegria e prazer em servir o Sporting aos funcionários. É altura de olharmos para dentro para nos tornarmos fortes depois lá fora."



Conversa com o plantel

"Estão muito confiantes"



Relações institucionais com rivais

"Sócios podem estar descansados que a minha equipa defenderá sempre os interesses do Sporting."



Casos que envolvem o Benfica

"Vivemos num estado de direito, estou à espera que se faça justiça e acredito na justiça portuguesa."