Varandas obrigado a negociar Rui Patrício e Gelson

Presidente do Sporting pode ter de aceitar as ofertas iniciais dos ‘Wolves’ e do Atl. Madrid.

Por Tânia Laranjo e Mário Morgado Ribeiro | 01:30