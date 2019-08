Varandas recusa nova proposta do Tottenham por Bruno Fernandes

O Sporting recusou esta quarta-feira uma nova proposta do Tottenham por Bruno Fernandes. Miguel Pinho, empresário do jogador, esteve reunido com Frederico Varandas em Alvalade mas o presidente dos leões mostrou-se intransigente e recusou, uma vez mais, negociar abaixo dos 70 milhões de euros.A oferta dos ingleses terá chegado aos 65 milhões, com objetivos incluídos. Entre eles um relacionado com o número de jogos, outro coletivo e um terceiro individual, mas muito difícil de alcançar.Quanto ao Manchester United, continua sem apresentar uma proposta formal junto do Sporting pelo passe do capitão.