Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Varandas segura Keizer e corta no plantel

Presidente do Sporting mantém confiança no treinador, apesar da crescente onda de contestação.

01:30

Frederico Varandas, presidente do Sporting, mantém total confiança em Marcel Keizer, apesar de contestação crescente ao treinador da equipa de futebol. Situação que se agravou após a derrota caseira com o Villarreal (0-1), jogo da primeira mão dos 16 avos de final da Liga Europa.



No final desse encontro, realizado na noite de quinta-feira, sócios e adeptos mostraram desagrado para com o técnico e os jogadores, tendo-lhes dirigido assobios e apupos enquanto acenavam lenços brancos. O treinador, todavia, está seguro, apurou o CM.



Com uma crise de resultados instalada, que afeta naturalmente objetivos do clube e o equilíbrio financeiro, a SAD leonina entendeu dar início a um plano de emagrecimentos de custos relacionado com o plantel.



Nesse sentido já esta sexta-feira houve cortes de pessoal. Nani e Montero estão de saída de Alvalade – ambos rumam aos Estados Unidos – situação que permite à SAD poupar sete milhões de euros. Quatro com o internacional português e três com o avançado colombiano, verbas relativas aos vencimentos que os jogadores irão deixar de ganhar.



Nani (32 anos) tem como destino o Orlando City e Montero (31 anos) ruma ao Vancouver Whitecaps, clubes da Major League Soccer (Liga norte-americana).



A saída destes dois jogadores tem que ver, também, com a planificação referente à próxima época, já em marcha em Alvalade. Além de baixar custos, a SAD pretende rejuvenescer o plantel.



Também Castaignos deverá abandonar o Sporting. O avançado holandês não faz parte do plantel (tem treinado com a equipa B) mas representa um elevado encargo para os leões, pois aufere um salário a rondar o milhão e meio de euros por época.



Bruno emerge como primeiro capitão

Com a saída de Nani, o médio Bruno Fernandes emerge como primeiro capitão da equipa de futebol do Sporting. Ultimamente foi este elemento que usou a braçadeira nos jogos devido à indisponibilidade de Nani, agora será também o líder do balneário. O sub-capitão passa a ser o defesa uruguaio Coates.



PORMENORES

Montero despede-se

"Obrigado Sporting. Será sempre a minha casa. O Mundo sabe que serei sempre leão", disse Montero, num vídeo de despedida publicado nas redes sociais.



Terceira saída de Nani

Nani fez quase toda a formação no Sporting. Deixou o clube pela primeira vez em 2007 (Manchester United) e mais tarde em 2015 (para o Fenerbahçe, após uma época em que este em Alvalade cedido pelos ‘red devils’.



Mau momento

O Sporting tem uma vitória, um empate e três derrotas nos últimos cinco jogos realizados em várias frentes.



Paixão e o erro Keizer

"Peseiro foi um erro. A sua substituição permitiu vencer a Taça da Liga. Keizer é outro erro. Ainda vamos a tempo?", escreveu no Twitter Luís Paixão Martins, fundador da agência LPM, que gere a comunicação do Sporting.