Varandas sobre Bruno de Carvalho: "Um mentiroso compulsivo será sempre um mentiroso compulsivo"

Presidente do Sporting reagiu à acusação sobre estar alegadamente a preparar a candidatura à presidência desde 2016.

19:24

Frederico Varandas reagiu à acusação de Bruno de Carvalho sobre estar alegadamente a preparar a candidatura à presidência do Sporting desde 2016. O dirigente leonino falou num "mentiroso compulsivo" e explicou a recuperação do seu número de sócio.



"Um mentiroso compulsivo será sempre um mentiroso compulsivo. O senhor BdC já obrigou duas vezes os sócios a saírem de casa e a dizer que o lugar dele é em casa e longe do Sporting. A acusação é ridícula. Sou sócio do Sporting desde que nasci, fui atleta até aos nove anos, estive um ano sem pagar quotas - estive não, os meus pais - , aos 10 anos o meu avô voltou a fazer-me sócio. Se não quisesse recuperar o número de sócio, tinha 20 anos de sócio, podia candidatar-me as vezes que quisesse. Mas em 2016 aproveitei essa campanha e paguei um ano de quotas para ter 38 anos de sócio", referiu Varandas em conferência de imprensa.