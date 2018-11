Técnico ganhava 1,2 milhões de euros brutos por ano e exige o pagamento dos oito meses que faltam para terminar o vínculo com o Sporting.

O despedimento de José Peseiro vai custar 800 mil euros ao Sporting, uma verba que será aumentada com os pagamentos aos adjuntos do técnico português.Peseiro assinou um contrato por uma época com mais uma de opção, ficando a auferir um vencimento de 1,2 milhões de euros brutos por temporada. Vencimento que ...